Яркие победы бобруйских боксеров
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На днях в Минске прошёл Международный турнир по боксу среди юниоров 15-16 лет памяти Почётного мастера спорта СССР В. В. Ботвинника. В соревнованиях принимало участие 120 бойцов из 7 стран: Россия, Украина, Азербайджан, Узбекистан, Грузия, Израиль и Беларусь.
Воспитанники спортивной школы «Шинник» и тренеров Валерия Карпенко, Николая Верёвкина и Олега Корякова – Витас Гарцуев и Мария Пилипенко заняли первые места.
Воспитанники Бобруйской СДЮШОР и тренеров Сергея Болбаса и Вадима Болбаса – Владислав Кузнецов занял второе место, а Ярослав Янковец завоевал бронзу.
Так же Владислав Кузнецов был отмечен специальным Призом зрительских симпатий от Белорусской Федерации бокса. А Витас Гарцуев признан боксёром с лучшей техникой бокса, показанной на турнире.
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