Врачи назвали продукты, которые улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет

Американские ученые с помощью опытов смогли выявить, что ферментированные продукты полезны для организма.

По словам специалистов, такая пища увеличивает разнообразие кишечных микробов, а также уменьшает воспаление и повышает иммунитет. Результаты исследования опубликованы в издании Cell.

К таким продуктам относятся йогурты, кефир, кимчи, а также ферментированный творог, некоторые овощи и даже чайный гриб.

Как показал эксперимент, их употребление привело к увеличению общего микробного разнообразия в кишечнике. Длилась такая диета 10 недель.

Также сообщается, что в случае, если добавить такую пищу в свой рацион, то снижаются воспаления, которые могут привести к артриту, диабету или даже хроническому стрессу.

Сообщается, что медики провели еще один эксперимент. В ходе него добровольцы должны были придерживаться диеты с высоким содержанием клетчатки. В их рацион добавили орехи, овощи и фрукты, а также бобовые и семена. Однако данные показали, что такие продукты никак не повлияли на положительные изменения в организме.

Врачи пришли к выводу, что потребление клетчатки в течение короткого периода не дает необходимого эффекта.