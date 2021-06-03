Впервые в Бобруйске, впервые в Беларуси
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На берегу Березины прошло городское первенство БФСО "Динамо" по пляжному самбо. Подробности - в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".
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