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Впервые в Бобруйске, впервые в Беларуси

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Впервые в Бобруйске, впервые в Беларуси
На берегу Березины прошло городское первенство БФСО "Динамо" по пляжному самбо. Подробности - в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".
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