Возле братской могилы советских военнопленных представители общественных организаций высадили аллею рябин
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Возле братской могилы советских военнопленных, уничтоженных фашистами, представители общественных организаций высадили аллею рябин. Эта акция также была приурочена к международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Молодые деревья станут ярким напоминанием и символом мира, которые будут нести память через года.
– Каждое это дерево – это каждый погибший солдат. Мы будет за этими деревьями ухаживать, чтобы они выросли большие, остались в памяти – поделился Александр Виноградов, председатель Бобруйской городской и Могилевской областной организации ОО «Белорусский союз офицеров».
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