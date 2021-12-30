Воспитанники детского дома семейного типа Солодких получили поздравления с новогодними праздниками

В рамках акции «Наши дети» дом семейного типа Солодких в преддверии главного праздника зимы посетили представители администрации и отдела по образованию Первомайского района, республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» и Первомайской районной организации РОО «Белая Русь». Гости поздравили детей с наступающим Новым Годом и пожелали исполнения желаний, здоровья, успехов в учебе, жить дружно и вырасти настоящими людьми, а также вручили сладкие подарки и канцтовары. Кроме этого, от Могилевского отделения БЖД воспитанники получили сертификат на сумму 2000 рублей.

Отметим, что в начале этого года из жизни ушла родитель-воспитатель Наталья Всеволодовна. В трудной ситуации семью не оставила ее дочь, Ольга Горушкина-Солодкая, которая стала трудиться на той же должности на полставки, помогая своему отцу Игорю Альфредовичу воспитывать детей. Девушке 27 лет. По образованию она педагог. Сегодня в этом доме под опекой находится 10 мальчишек и девчонок. Вместе с ними воспитываются и две родные дочери четы Солодких.