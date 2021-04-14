Восьмая победа кряду команды СДЮШОР профсоюзов «Спартак-2006» на первенстве Беларуси по борьбе

В Гомеле 7-10 апреля, в программе спартакиады ДЮСШ и СДЮШОР прошло первенство Республики Беларусь по борьбе вольной среди девушек 2006-07 годов рождения.

Сто двадцать участниц из 32 команд спортивных школ собрались в гомельском Дворце легкой атлетики оспорить лично-командное первенство.

Явными претендентами на победу, были девочки областной СДЮШОР профсоюзов «Спартак-2006». И это понятно, так как команда «вольниц» спортивной школы семь лет подряд является бессменным победителем первенства Беларуси.

Но все же, ожидаемый результат превзошел все ожидания. Все двенадцать заявленных спортсменок в своих весовых категориях взошли на пьедестал почёта. Спортсменки боролись в восьми финалах из десяти и с огромным преимуществом (в 118 очков!) взяли высшую ступень пьедестала.

В индивидуальных категориях первенствовали: Милиса Судько (33кг), Валерия Микитич (39кг), Валерия Еремеева (46кг), Валерия Гайшун (58кг) и Кристина Куркина в весе 62кг.

Серебряные медалистки: Элла Судько (36кг), Ангелина Буркина (39кг), Варвара Алисеенко (42кг) и Мария Макарченко (50кг).

Медали бронзового драгметалла добыли Валерия Петрушенко (36кг), Ульяна Лапаник (62кг) и Виктория Алисеенко в категории 66кг.

Вот такие звонкие имена девочки дали всем рекордам. И конечно же, помоги им в этом, их замечательные и трудолюбивые наставники – их тренеры.

В спортивной школе со спортсменками работают Сергей Лукомский и Маргарита Юдина. А дальнейший рост спортсменов в Могилевском УОРе осуществляют Ольга Павлова и Сергей Мельков.