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Восемь-ноль. С таким счетом основной состав ФК “Белшина” разгромил в товарищеском матче “Белшину-2”

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Восемь-ноль. С таким счетом основной состав ФК “Белшина” разгромил в товарищеском матче “Белшину-2”

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