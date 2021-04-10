Восемь-ноль. С таким счетом основной состав ФК “Белшина” разгромил в товарищеском матче “Белшину-2”
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