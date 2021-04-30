Во Дворце искусств в силе разума состязались команды колледжей города

Интересное и познавательное мероприятие, посвящённое 80-летию начала Великой Отечественной войны, прошло во Дворце искусств 28 апреля. Команды профессионально-технических, средних специальных учебных заведений Бобруйска приняли участие в интеллектуальной игре брейн-ринг «Сила разума», организаторами которой выступили культурно-массовый сектор государственного учреждения культуры «Дворец искусств г. Бобруйска» и Бобруйский городской комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи».

За звание самых умных боролись:

команда «Ларинцы» учреждения образования «Бобруйский государственный колледж А.Е. Ларина», капитан Фёдор Ливанов;

команда «СмерШ» учреждения образования «Бобруйский государственный медицинский колледж», капитан Артём Лайтер;

команда «Совы» учреждения образования «Бобруйский государственный технологический колледж», капитан Инна Иванова;

команда «СмерШ» учреждения образования «Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж», капитан Александр Шпак;

команда «Молодогвардейцы» учреждения образования «Бобруйский государственный механико-технологический колледж», капитан Константин Матвейчик;

команда «Патриоты» учреждения образования «Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж», капитан Иван Стульский;

команда «Искра» учреждения образования «Бобруйский государственный автотранспортный колледж» капитан Артур Покатилов.

В роли строгих, но справедливых судей выступали: младший научный сотрудник учреждения культуры «Бобруйский краеведческий музей», председатель жюри – Лариса Владимировна Тимошенко, заместитель директора государственного учреждения культуры «Дворец искусств г. Бобруйска» Татьяна Леонидовна Ефремова и секретарь первичной организации государственного учреждения культуры «Дворец искусств г. Бобруйска» общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи» Ольга Павколас.

По результатам игры обладателем статуэтки и диплома победителя, памятного подарка стала команда «Патриоты» учреждения образования «Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж». Остальные команды были награждены памятными призами и дипломами участника.

Также порадовали всех присутствующих музыкальными подарками солисты народного эстрадного ансамбля «Саунд» Анжелика Данцевич и Дмитрий Патапенко и руководитель образцового музыкального театра «Слуги трёх муз» Сергей Василенко.

Пользуясь случаем, организаторы игры хотели подчеркнуть, насколько важно знать, уважать и ценить свою историю, свои корни, для того, чтобы уверенно, основываясь на опыте прошлого, строить своё будущее и будущее своей страны. Ведь в этом заключено одно из корневых понятий нашей жизни – великая любовь к своей малой родине.

Чтобы вновь провести время весело и с пользой, все участники и гости мероприятия с нетерпением будут ждать новой встречи на интеллектуальных играх брейн-ринга.