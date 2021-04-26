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Во Дворце искусств состоялся отчетный концерт «Созвездие на волне современности»
КультураФоторепортажи

Во Дворце искусств состоялся отчетный концерт «Созвездие на волне современности»

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В субботу, 24 апреля, во Дворце искусств города состоялся отчетный концерт «Созвездие на волне современности» образцового ансамбля танца «Чабарок» и образцового хореографического коллектива «Крынічка».

Фоторепортаж Виктора ЧАБАНА.

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