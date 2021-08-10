Внесены изменения в законодательство о гражданстве РБ

4 августа 2021 года Главой государства подписан Указ № 302, принятый в развитие последних изменений в Закон «О гражданстве Республики Беларусь», сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Документом вносятся изменения в указы:

- от 17 ноября 1994 г. № 209 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов, связанных с гражданством Республики Беларусь, и образовании при Президенте Республики Беларусь Комиссии по вопросам гражданства»;

- от 19 февраля 1996 г. № 82 «Об утверждении Консульского устава Республики Беларусь».

В частности, Положение о порядке рассмотрения вопросов, связанных с гражданством Республики Беларусь, излагается в новой редакции.

Положением установлены:

- порядок приема, оформления и рассмотрения заявлений по вопросам гражданства Республики Беларусь;

- порядок взаимодействия госорганов при рассмотрении заявлений;

- порядок принятия, исполнения и отмены решений по этим вопросам;

- формы заявлений и перечни необходимых документов и (или) материалов, являющихся основанием для приобретения и прекращения гражданства Республики Беларусь.

Новой редакцией Положения в том числе предусмотрено:

- совершенствование порядка приема, оформления и рассмотрения заявлений по вопросам гражданства Республики Беларусь;

- определение перечней необходимых документов (материалов) и урегулирование процедурных вопросов, касающихся порядка приема, оформления и рассмотрения заявлений о приобретении белорусского гражданства по новым основаниям, предусмотренным Законом Республики Беларусь от 10 декабря 2020 г. № 67-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь».

В Департаменте по гражданству и миграции МВД напомнили, что Законом № 67-З:

- сокращается срок непрерывного постоянного проживания иностранца, необходимого для обращения с ходатайством о приеме в белорусское гражданство с 7 до 5 лет;

- расширяется перечень лиц, имеющих право на приобретение белорусского гражданства в порядке регистрации;

- вводится новый институт – «восстановление в гражданстве Республики Беларусь»;

- дополняется круг лиц, имеющих право на льготный порядок приема в гражданство.

Новая редакция Положения законодательно закрепляет процедуру рассмотрения материалов об утрате гражданства Республики Беларусь за участие в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинение тяжкого вреда интересам государства.

Принимая во внимание предстоящее введение биометрических документов, актуализированы все перечни документов, подлежащие представлению заявителями в целях приобретения либо прекращения гражданства.

Положения, касающиеся биометрических документов, удостоверяющих личность, а также биометрических документов для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, вступают в силу с 1 сентября 2021 г., иные положения – после официального опубликования Указа.