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Весенний кросс пройдет в Бобруйске

mogilevnews 54 0

Весенний кросс пройдет в Бобруйске

Городской весенний кросс пройдет 10 апреля в Парке культуры и отдыха. Участвовать в нем будут коллективы физической культуры, предприятий, учреждений и организаций. Организует мероприятие городской физкультурно-спортивный клуб.

Команды посоревнуются в трёх группах, в каждой команде по 5 участников. Мужчины пробегут дистанцию 1000 метров, женщины – 500.

Начало соревнований в 11.00.

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