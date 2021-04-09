Весенний кросс пройдет в Бобруйске

Городской весенний кросс пройдет 10 апреля в Парке культуры и отдыха. Участвовать в нем будут коллективы физической культуры, предприятий, учреждений и организаций. Организует мероприятие городской физкультурно-спортивный клуб.

Команды посоревнуются в трёх группах, в каждой команде по 5 участников. Мужчины пробегут дистанцию 1000 метров, женщины – 500.

Начало соревнований в 11.00.