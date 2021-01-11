Вакцины от COVID-19 детям пока не делают

Пока вакцинация от COVID-19 детям не проводится, сообщила главный врач Городской детской инфекционной клинической больницы Минска Марина Соколова в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ.

"Что касается детей, пока не все вакцины разрешены в детском возрасте, идет только проработка. Вакцины делались так быстро, что сначала все-таки взрослые. Отдельное разрешение на детей будет потом. Пока вакцинация детям "Спутником" не проводится", - отметила Марина Соколова.

По ее словам, дети болеют коронавирусом, некоторые переносят его бессимптомно, но действительно тяжесть не такая, как у взрослых.

"Но это не значит, что нет тяжелых детей с COVID-19. Чаще всего дети, которые поступали к нам, были теми, кто нуждался в другой, специфической помощи -дети с онкологическими, гематологическими, кардиологическими проблемами. Это были дети, например, которые нуждались в оперативном лечении, и это тоже проводилось детям с ковидной инфекцией в стенах нашего стационара. Дети как таковые с пневмонией тоже были, но не так много", - рассказала Марина Соколова.

Главврач напомнила, что вакцинация медиков уже началась, и желающие прививаться есть.