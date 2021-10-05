В Японии выявлен новый неизвестный вирус

Неизвестный вирус, передающийся через укусы клещей и вызывающий у людей острую лихорадку, выявлен в Японии, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Nature Communications.

Отмечается, что в период с 2014 по 2020 год неизвестная инфекция, характеризующаяся лихорадкой и снижением количества тромбоцитов и лейкоцитов в крови, была зафиксирована у семи пациентов.

Ученые провели генетический анализ вируса, выделенного из образцов крови двух пациентов с острова Хоккайдо, заразившихся в 2019 и 2020 годах, и определили, что это новый, ранее неизвестный патоген из рода Orthonairovirus. Пока ни один из известных случаев не привел к летальному исходу.

Специалисты полагают, что вирус Йезо распространен на Хоккайдо и вызывает болезнь, когда передается людям от животных через клещей. Отмечается, что болезнь может быть обнаружена и за пределами Хоккайдо.