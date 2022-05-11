В Туголице отпраздновали день памяти Жён-мироносиц

8 мая прихожане, паломники из Могилева и Минска собрались в храме прп. Сергия Радонежского пос. Туголица, чтобы вместе встретить праздник Жен-Мироносиц.

После Божественной литургии и молебна настоятель иеромонах Феодор (Кашенок) всем прихожанкам подарил розы и пригласил на чаепитие. По старой туголицкой (и по совместительству греческой) традиции за чаепитием подавали пирог с сюрпризом. Тому, кто нашел монетку в пироге, настоятель прихода вручил памятные подарки.

Встреча, которая состоялась при поддержке членов попечительского совета Бобруйской епархии, прошла в домашней доброжелательной атмосфере, с настоящим самоваром, граммофоном и домашними угощениями.

Староста прихода Георгий Бычинский провел духовную беседу с прихожанами, а паломники и прихожане

еще долго не хотели отпускать настоятеля и задавали ему вопросы.