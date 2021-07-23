В Токио открывают XXXII летние Олимпийские игры

На Национальном стадионе японской столицы началась торжественная церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

Знаменосцами белорусской делегации будут пловец Никита Цмыг и лучница Анна Марусова. Капитаном олимпийской сборной Беларуси в Токио является прославленный метатель молота Иван Тихон. На Играх Беларусь представят 108 атлетов, которые будут сражаться за награды в 20 видах спорта. Для белорусских спортсменов это седьмые летние Игры. Начиная с Атланты-1996, белорусы завоевали 78 медалей - 12 золотых, 27 серебряных и 39 бронзовых.

Всего в Олимпиаде выступят около 12,5 тыс. атлетов из более чем 200 стран. Будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Закрытие Олимпийских игр намечено на 8 августа.