В танцевальном турнире «Step by Step» названы имена победителей

Сегодня, в Международный день танца, в стенах ГУО «Средняя школа № 28 г. Бобруйска» состоялся финал танцевальный турнир «Step by Step» среди молодёжи Первомайского района г. Бобруйска. Организатором турнира выступил Первомайский РК OO «БРСМ». В турнире приняли участие следующие команды: «Шаг вперёд» – СШ № 10, «Под кедами» – СШ № 21, «Ритм» – СШ № 28, «LUCKY CHARM DANCE» – СШ № 34, «АРТ-М» – БГМТК, «Сияй» – БГК им.А.Е.Ларина.

Состязались юные танцоры в трех номинациях, представив на суд жюри из числа бобруйских хореографов «Визитную карточку», «Домашнее задание» и танцевальную импровизацию. Уровень подготовки исполнителей варьировался от начального до довольно высокого, программы отличались стилевым многообразием, а уж задора и энтузиазма участникам турнира было не занимать.

Во время подсчета голосов все команды заметно нервничали. Разрядить обстановку помогло выступление школы гимнастики Ренаты Колодинской, образцового ансамбля танца «Фьюжн» и студии современного танца «EXPRESSION».

Все, казалось бы, слишком просто, если бы не было по итогам подсчета голосов равных баллов на первое и третье место. По решению жюри, те команды у которых оказалось одинаковое количество баллов сразились в баттле двое против двух под все композиции этапа «Импровизация».

По итогам баттла, победителями турнира стала команда «Шаг вперед» СШ № 10. Вторыми были признаны танцоры из команды «LUCKY CHARM DANCE» СШ № 34, которая отстаивала честь СШ № 34, а почетное третье место завоевали ребята из команды «Под кедами» – СШ № 21.

В этот день без подарков не остался никто из участников. Все команды получили в награду дипломы и сладкие призы.