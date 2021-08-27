В результате взрывов в Кабуле погибли более 100 человек

По меньшей мере 103 человека погибли в результате взрывов, прогремевших в Кабуле 26 августа, сообщает газета The Wall Street Journal.

Уточняется, что среди погибших 90 афганцев, включая 28 талибов, а также 13 американских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что 26 августа возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" решительно осудило произошедшее и пообещало привлечь виновных к ответственности.

Президент США Джо Байден заявил, что в полной мере несет ответственность за последние события в Афганистане. Американская разведка полагает, что теракт совершили смертники группировки "Исламское государство". Президент США уточнил, что приказал военным разработать планы ударов по объектам и руководству афганского отделения ИГ. Американский лидер считает, что талибы не помогали боевикам в организации теракта.