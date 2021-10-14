В Норвегии вооруженный луком мужчина напал на людей – есть погибшие

В норвежском городе Конгсберг неизвестный мужчина, вооруженный луком и стрелами, напал на людей. В результате инцидента несколько человек были ранены и несколько - убиты, сообщает Reuters.

По информации местной полиции, инцидент произошел возле продуктового магазина. Нападавший был арестован и, скорее всего, действовал в одиночку. Мужчину доставили в полицейский участок в соседнем городе Драммен, мотивы его действий пока не ясны.

По сообщениям норвежских СМИ, некоторые районы Конгсберга были эвакуированы после нападения. Полиция пока не готова ответить на вопрос, является ли нападение террорестическим актом.