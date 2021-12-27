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В ночь с 31 декабря на 1 января будет организовано выполнение дополнительных рейсов городских троллейбусов

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В ночь с 31 декабря на 1 января будет организовано выполнение дополнительных рейсов городских троллейбусов

В ночь с 31 декабря 2021г. на 1 января 2022г. будет организовано выполнение дополнительных рейсов городских троллейбусов:

Маршрут № 1:

от о.п. «Еловики»: 22.27  23.22  0.16

от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «Дзержинского»: 22.46  23.41  0.35

от «ул. Дзержинского»: 22.54  23.49  0.43 - далее по маршруту № 2 до о.п. «Сикорского»

от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «Еловики»: 23.00  23.55.

 

Маршрут № 2:

Сикорского: 22.29  23.02  23.18  23.47  0.17  0.36  1.00  1.18  1.36  1.54  2.15  2.36  2.54  3.13

от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «ст. Бобруйск»: 22.57  23.30  23.46  0.12  0.45  1.04  1.27  1.46  2.04  2.22  2.42  3.04  3.22  3.41

ст. Бобруйск: 23.07  23.39  23.56  0.22  0.58  1.14  1.37  1.58  2.14  2.32  2.52  3.13 3.32  3.51

от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «ул. Сикорского»: 23.16  23.47  0.04  0.31  0.48  1.06  1.22  1.45  2.06  2.22  2.40  3.00 3.21  3.40  4.01.

 

городских автобусов отправлением от о.п. «пл. Ленина»:

№ 5: 3.00 (Киселевичи: 0.45)

№ 9: 3.00 (Микрорайон «Западный»: 0.40)

№ 13: 3.00 (Набережная: 0.30)

№ 33: 3.00 (Рынок «Западный»: 0.40).».

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В ночь с 31 декабря на 1 января будет организовано выполнение дополнительных рейсов городских троллейбусов

Опубликовано расписание движения троллейбусов 1 января в Бобруйске

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