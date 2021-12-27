В ночь с 31 декабря на 1 января будет организовано выполнение дополнительных рейсов городских троллейбусов
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В ночь с 31 декабря 2021г. на 1 января 2022г. будет организовано выполнение дополнительных рейсов городских троллейбусов:
Маршрут № 1:
от о.п. «Еловики»: 22.27 23.22 0.16
от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «Дзержинского»: 22.46 23.41 0.35
от «ул. Дзержинского»: 22.54 23.49 0.43 - далее по маршруту № 2 до о.п. «Сикорского»
от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «Еловики»: 23.00 23.55.
Маршрут № 2:
Сикорского: 22.29 23.02 23.18 23.47 0.17 0.36 1.00 1.18 1.36 1.54 2.15 2.36 2.54 3.13
от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «ст. Бобруйск»: 22.57 23.30 23.46 0.12 0.45 1.04 1.27 1.46 2.04 2.22 2.42 3.04 3.22 3.41
ст. Бобруйск: 23.07 23.39 23.56 0.22 0.58 1.14 1.37 1.58 2.14 2.32 2.52 3.13 3.32 3.51
от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «ул. Сикорского»: 23.16 23.47 0.04 0.31 0.48 1.06 1.22 1.45 2.06 2.22 2.40 3.00 3.21 3.40 4.01.
городских автобусов отправлением от о.п. «пл. Ленина»:
№ 5: 3.00 (Киселевичи: 0.45)
№ 9: 3.00 (Микрорайон «Западный»: 0.40)
№ 13: 3.00 (Набережная: 0.30)
№ 33: 3.00 (Рынок «Западный»: 0.40).».
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