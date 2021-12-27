Опубликовано расписание движения троллейбусов 1 января в Бобруйске

Расписание движения троллейбусов 01.01.2021
по маршруту № 1:
|Отправление с
о.п. «Еловики»
|Отправление с
о.п. «Дзержинского»
|Начало движения
|6.42 7.13 7.40 7.53
|6.05 6.42 7.16 7.42 7.56
|Интервал в мин.
с 8-00 до 10-00
|7-10
|Интервал в мин.
с 10-00 до 15-00
|7-8
|Интервал в мин.
с 15-00 до 18-00
|7-10
|Интервал в мин.
с 18-00 до 23-00
|8-12
|Окончание движения
|23.18 23.36 23.46 00.12 00.23
|23.36 23.45 00.03 00.13 00.24 00.39
по маршруту № 2:
|Отправление с о.п
«ул. Сикорского»
|Отправление с
о.п. «Ст. Бобруйск»
|Начало движения
|6.03 6.47 7.09 7.29 7.42 7.54
|6.29 6.44 7.29 7.50 8.02
|Интервал в мин.
с 8-00 до 10-00
|7-10
|Интервал в мин.
с 10-00 до 15-00
|6-11
|Интервал в мин.
с 15-00 до 18-00
|6-8
|Интервал в мин.
с 18-00 до 21-00
|6-9
|Интервал в мин.
с 21-00 до 23-00
|7-13
|Окончание движения
|23.30 23.42 23.56 00.08 00.18
|00.08 00.20 00.34 00.46
00.56
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках!
ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: