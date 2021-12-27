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Опубликовано расписание движения троллейбусов 1 января в Бобруйске

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Опубликовано расписание движения троллейбусов 1 января в Бобруйске

Расписание движения троллейбусов 01.01.2021

по маршруту № 1:

Отправление с

о.п. «Еловики»

Отправление с

о.п. «Дзержинского»

Начало движения6.42  7.13  7.40   7.536.05  6.42  7.16   7.42   7.56

 

Интервал в мин.

с 8-00 до 10-00

7-10
Интервал в мин.

с 10-00 до 15-00

7-8
Интервал в мин.

с 15-00 до 18-00

7-10
Интервал в мин.

с 18-00 до 23-00

8-12
Окончание движения23.18 23.36  23.46 00.12  00.23

 

23.36 23.45  00.03  00.13  00.24  00.39

 

 

по маршруту № 2:

 

Отправление с о.п

«ул. Сикорского»

 

Отправление с

о.п. «Ст. Бобруйск»

 

Начало движения6.03   6.47   7.09   7.29   7.42   7.546.29  6.44   7.29  7.50  8.02
Интервал в мин.

с 8-00 до 10-00

7-10
Интервал в мин.

с 10-00 до 15-00

6-11
Интервал в мин.

с 15-00 до 18-00

6-8
Интервал в мин.

с 18-00 до 21-00

6-9

 

Интервал в мин.

с 21-00 до 23-00

7-13
Окончание движения23.30  23.42  23.56  00.08 00.1800.08  00.20  00.34  00.46

00.56

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