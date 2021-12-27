Опубликовано расписание движения троллейбусов 1 января в Бобруйске

Отправление с о.п «ул. Сикорского» Отправление с о.п. «Ст. Бобруйск»

Начало движения 6.03 6.47 7.09 7.29 7.42 7.54 6.29 6.44 7.29 7.50 8.02

Интервал в мин. с 8-00 до 10-00 7-10

Интервал в мин. с 10-00 до 15-00 6-11

Интервал в мин. с 15-00 до 18-00 6-8

Интервал в мин. с 18-00 до 21-00 6-9

Интервал в мин. с 21-00 до 23-00 7-13