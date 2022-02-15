В Национальном аэропорту с фальшивой валютой задержан иностранец

В Национальном аэропорту с фальшивой валютой задержан африканец. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Столичные сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями задержали 21-летнего иностранца по подозрению в фальшивомонетничестве. У него изъяты поддельные купюры на общую сумму $2100. Со слов молодого человека, он прибыл в Беларусь на учебу.

Сотрудники Госкомитета судебных экспертиз установили, что банкноты изготовлены кустарным способом. Защитные средства в них сымитированы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за сбыт поддельных денег. Устанавливаются обстоятельства происхождения фальшивок, а также проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.