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В Национальном аэропорту с фальшивой валютой задержан иностранец

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В Национальном аэропорту с фальшивой валютой задержан иностранец

В Национальном аэропорту с фальшивой валютой задержан африканец. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Столичные сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями задержали 21-летнего иностранца по подозрению в фальшивомонетничестве. У него изъяты поддельные купюры на общую сумму $2100. Со слов молодого человека, он прибыл в Беларусь на учебу.

Сотрудники Госкомитета судебных экспертиз установили, что банкноты изготовлены кустарным способом. Защитные средства в них сымитированы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за сбыт поддельных денег. Устанавливаются обстоятельства происхождения фальшивок, а также проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

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