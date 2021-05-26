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В молодом микрорайоне Бобруйска в этом году планируют открыть новую школу и детский сад

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В молодом микрорайоне Бобруйска в этом году планируют открыть новую школу и детский сад

История со строительством школы в Бобруйске закрутилась еще в прошлом году, когда Президент посещал предприятие «Славянка». Одна из работниц тогда затронула актуальную тему и попросила Главу государства помочь в решении вопроса. Руководству области было поручено проанализировать необходимость нового объекта. Школа действительно нужна новому развивающемуся микрорайону, и в этом году она распахнет свои двери. Как и детский садик, на тот момент уже строившийся. Что ждет новоселов, узнали корреспонденты СБ, побывав на стройке.

Как с картинки

Строительство микрорайона № 7 началось примерно десять лет назад. Люди стали активно пользоваться льготами, предусмотренными законодательством по поддержке многодетных семей. В итоге в этой части города около 60 процентов семей с тремя и более детьми. Но жилая застройка бежала впереди социальной инфраструктуры: в микрорайоне около 7 тысяч детей, а школы нет. Вынесенная на высокий уровень проблема стала быстро решаться.

— Уже в августе 2020-го на бульваре Приберезинский заложили капсулу в честь строительства школы № 35, — рассказывает заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория Омелюсик. — На ее возведение планируется затратить 30,5 миллиона рублей из республиканского и местного бюджетов.

В капсулу поместили рисунок первоклассницы Миланы Шевченко, которая изобразила на нем школу мечты — большое яркое здание, вокруг радостные ребята. Семья Шевченко живет в новом микрорайоне, из окон их дома видно, как быстро растет новое здание.

Елена Колесникович обращалась к Президенту с вопросом по строительству школы.

— Нам предложили поучаствовать в конкурсе, и Милана начала фантазировать, в какой школе хотела бы учиться,— вспоминает мама Наталья. Наша картина увековечила начало возведения важного объекта. А как радовалась дочка, что поучаствовала в важном деле!

Сейчас девочка во втором классе, ездит в 10-ю городскую школу: три остановки на автобусе, а потом пешком минут 25. Расстояние не самое большое, но новый объект, конечно, будет намного удобнее.

— С нетерпением ждем, когда его построят, — говорит Наталья. — Современное здание, площадки активности, бассейн. Идеальные условия для детей. И все это — в шаговой доступности.

Настоящая школа будущего

В сентябре школа № 35 должна принять первых учеников. Мастер строительно-монтажного управления Бобруйского завода крупнопанельного домостроения Денис Хомяков уточняет, что к работе приступили осенью прошлого года:

— Мы выступаем генеральным подрядчиком, всего же на объекте занято около 350 человек из субподрядных организаций, среди которых строители Могилева и Бобруйска. Такой проект школы уже второй в нашем городе. Она рассчитана на 1020 человек. Будет состоять из двух четырехэтажных блоков с учебными классами и центральной части со спортивным и актовым залами. Отдельно разместится бассейн, который соединится с основным корпусом галереей. В нем две плавательные аквазоны: дорожки на 25 метров для старшеклассников и 12 — для детей помладше. Фасад основного здания украсят яркие вставки оранжевого и голубого цвета.
Даже территория вокруг здания новой школы будет работать на всестороннее развитие детей: стадион, баскетбольная и волейбольная площадки, теннисный корт, зоны для метания ядра, гимнастики, спортивных игр и мини-футбола. Вторая часть — учебно-опытная зона, где разместятся участки полевых овощных культур, плодового сада и питомника, цветочно-декоративных растений. Здесь ребята смогут писать научные работы и заниматься исследованиями.

Вот это спрос!

Детский сад по улице Днепровской Флотилии — объект не менее важный и нужный, объясняет Виктория Омелюсик:

— Садики вблизи микрорайона № 7 «трещали». Если брать общее количество детей, то в возрасте до трех лет их около полутора тысяч! Всем нужна возможность посещать дошкольные учреждения.

Рядом расположены еще пять детсадов. Если рассматривать, что в теории каждый из них может взять до 100 детей, все равно проблема не снимается. Даже новый сад № 84 на 240 мест, который открылся в прошлом году, не спасал ситуацию. Поэтому логичным было строить еще одно дошкольное учреждение по типу открывшегося.
На эти цели инвестиционной программой предусмотрено выделение 7 миллионов рублей. Межрайонный домостроительный комбинат, который выступает генеральным подрядчиком, курирует все этапы стройки.

— Наша организация участвовала в возведении садика № 84. Новый практически ничем не отличается от построенного, поэтому опыт имеем, рассказывает начальник участка общестроительных работ МДСК Владимир Прудников. — Сейчас занимаемся внутренними отделочными работами, прокладкой коммуникаций, приступили к благоустройству — делаем навесы. Работы еще много, но планируем сдать объект к сентябрю.

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