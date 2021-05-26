В молодом микрорайоне Бобруйска в этом году планируют открыть новую школу и детский сад
СБ 51 0
История со строительством школы в Бобруйске закрутилась еще в прошлом году, когда Президент посещал предприятие «Славянка». Одна из работниц тогда затронула актуальную тему и попросила Главу государства помочь в решении вопроса. Руководству области было поручено проанализировать необходимость нового объекта. Школа действительно нужна новому развивающемуся микрорайону, и в этом году она распахнет свои двери. Как и детский садик, на тот момент уже строившийся. Что ждет новоселов, узнали корреспонденты СБ, побывав на стройке.
Как с картинки
Строительство микрорайона № 7 началось примерно десять лет назад. Люди стали активно пользоваться льготами, предусмотренными законодательством по поддержке многодетных семей. В итоге в этой части города около 60 процентов семей с тремя и более детьми. Но жилая застройка бежала впереди социальной инфраструктуры: в микрорайоне около 7 тысяч детей, а школы нет. Вынесенная на высокий уровень проблема стала быстро решаться.
— Уже в августе 2020-го на бульваре Приберезинский заложили капсулу в честь строительства школы № 35, — рассказывает заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория Омелюсик. — На ее возведение планируется затратить 30,5 миллиона рублей из республиканского и местного бюджетов.
— Нам предложили поучаствовать в конкурсе, и Милана начала фантазировать, в какой школе хотела бы учиться,— вспоминает мама Наталья. — Наша картина увековечила начало возведения важного объекта. А как радовалась дочка, что поучаствовала в важном деле!
Сейчас девочка во втором классе, ездит в 10-ю городскую школу: три остановки на автобусе, а потом пешком минут 25. Расстояние не самое большое, но новый объект, конечно, будет намного удобнее.
— С нетерпением ждем, когда его построят, — говорит Наталья. — Современное здание, площадки активности, бассейн. Идеальные условия для детей. И все это — в шаговой доступности.
Настоящая школа будущего
В сентябре школа № 35 должна принять первых учеников. Мастер строительно-монтажного управления Бобруйского завода крупнопанельного домостроения Денис Хомяков уточняет, что к работе приступили осенью прошлого года:
Вот это спрос!
Детский сад по улице Днепровской Флотилии — объект не менее важный и нужный, объясняет Виктория Омелюсик:
— Садики вблизи микрорайона № 7 «трещали». Если брать общее количество детей, то в возрасте до трех лет их около полутора тысяч! Всем нужна возможность посещать дошкольные учреждения.
— Наша организация участвовала в возведении садика № 84. Новый практически ничем не отличается от построенного, поэтому опыт имеем, — рассказывает начальник участка общестроительных работ МДСК Владимир Прудников. — Сейчас занимаемся внутренними отделочными работами, прокладкой коммуникаций, приступили к благоустройству — делаем навесы. Работы еще много, но планируем сдать объект к сентябрю.