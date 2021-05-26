В молодом микрорайоне Бобруйска в этом году планируют открыть новую школу и детский сад

— Нам предложили поучаствовать в конкурсе, и Милана начала фантазировать, в какой школе хотела бы учиться,— вспоминает мама Наталья. — Наша картина увековечила начало возведения важного объекта. А как радовалась дочка, что поучаствовала в важном деле!

Сейчас девочка во втором классе, ездит в 10-ю городскую школу: три остановки на автобусе, а потом пешком минут 25. Расстояние не самое большое, но новый объект, конечно, будет намного удобнее.

— С нетерпением ждем, когда его построят, — говорит Наталья. — Современное здание, площадки активности, бассейн. Идеальные условия для детей. И все это — в шаговой доступности.

Настоящая школа будущего

В сентябре школа № 35 должна принять первых учеников. Мастер строительно-монтажного управления Бобруйского завода крупнопанельного домостроения Денис Хомяков уточняет, что к работе приступили осенью прошлого года:

— Мы выступаем генеральным подрядчиком, всего же на объекте занято около 350 человек из субподрядных организаций, среди которых строители Могилева и Бобруйска. Такой проект школы уже второй в нашем городе. Она рассчитана на 1020 человек. Будет состоять из двух четырехэтажных блоков с учебными классами и центральной части со спортивным и актовым залами. Отдельно разместится бассейн, который соединится с основным корпусом галереей. В нем две плавательные аквазоны: дорожки на 25 метров для старшеклассников и 12 — для детей помладше. Фасад основного здания украсят яркие вставки оранжевого и голубого цвета.