V Международный детский фестиваль «Wave Kids» проходит в Бобруйске

Во Дворце искусств 27-28 марта проходит V Международный фестиваль «Wave Kids» (проект «Волна Идей»). Участие в нем принимают юные таланты (дети до 12 лет) из Литвы, Латвии, Молдовы, Украины и Беларуси.

Подробнее о проекте «Волна идей», о рекордном количестве участников и гостепреимности Бобруйска, рассказал, Руслан ГАНЬШИН, арт-директор фестиваля «Wave Kids» проекта «Волна идей»:

— Сегодня мы впервые проводим этот фестиваль в Бобруйске. «Волна Идей» существует уже 12 лет. В этом году наш фестиваль собрал рекордное количество участников – их более 1000 человек. До этого он три раза проходил в Минске и один раз в Болгарии. Сегодня нас добродушно принял Бобруйск. Это замечательный город, здесь отличный зал, великолепная и непередаваемая атмосфера. Нам очень комфортно проводить такие большие проекты в вашем городе.

Самый детский фестиваль состоит из нескольких блоков. Каждый блок – это одна номинация. Ребята соревнуются за звание лучшего в хореографии, вокальном и цирковом искусстве, театре мод и других номинациях.

- Состав членов жюри сформирован из разных стран мира. Каждое выступление оценивается «звездочками», у нас нет никаких баллов. Из-за непростой эпидемиологической ситуации выступления и их оценка проходят как очно (на месте), так и дистанционно – онлайн по видеосвязи. Между номинациями у нас проходит награждение. Здесь никто не останется без памятных призов и подарков. 28 марта весь конкурсный день будет посвящен вокальному искусству, маленькие артисты вновь выступят на сцене Дворца искусств. Здесь профессиональная организация, а атмосфера невероятно сказочная, – дополнил арт-директор фестиваля (Wave Kids) и представитель проекта «Wave Ideas».