В Георгиевском храме состоялась защита научно-исследовательских работ секции духовно-нравственного воспитания

22 октября в Доме Православной культуры Георгиевского храма состоялась защита научно-исследовательских работ секции духовно-нравственного воспитания городского конкурса работ исследовательского характера учащихся средних школ.

На конкурс были представлены 8 работ из 7 школ города.

— Духовное возрождение родного края (История Свято-Никольского кафедрального собора) – СШ № 19, авторы: Елизавета Ковальчук, учащаяся IX класса.

— Войшелк: князь-воин и князь-монах — СШ № 21, авторы Захар Абдусаламов, учащийся IX класса, Дмитрий Моргунов, учащийся IX класса.

— Житие Святого благоверного князя Александра Невского – как образец служения Богу и Отчизне – СШ № 8, автор Максим Новиков.

— «Мы помним…» (История Свято-Георгиевского храма Бобруйска) – СШ № 22, авторы: Даниил Кузмичев и Денис Лавринович, учащиеся X класса.

Третье место разделили работы:

— Протоиерей Глеб Каледа – воин, священник, ученый – СШ № 21, автор: Диана Ануфриева, учащаяся X класса.

— «Мы помним…» (История Свято-Георгиевского храма Бобруйска) – СШ № 34, автор Ульяна Сойко VIII класс.

Второе место было присуждено работе «Хроники храма Святого Духа» – СШ № 4, автор Константин Соляник, учащийся IX класса.

Первое место завоевала работа «Первые шаги к храму», Даниила Гучек и Светланы Ивановской, учащихся VIII класса СШ № 25. Работа была посвящена истории Крестовоздвиженской церкви города Осиповичи.