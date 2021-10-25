В день памяти отцов VII Вселенского собора и собора Оптинских старцев состоялась Божественная литургия

24 октября, в день памяти отцов VII Вселенского собора и собора Оптинских старцев, епископ Бобруйский и Быховский Серафим возглавил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе Бобруйска.

Его Преосвященству сослужили клирики Бобруйской епархии: настоятель Никольского кафедрального собора иерей Сергий Гусар, иеромонах Димитрий (Мамонов) и диакон Аркадий Андреев.

Песнопения Литургии исполнил хор Никольского кафедрального собора.

Проповедь перед Причастием произнёс иеромонах Димитрий (Мамонов), в которой разъяснил для чего в этот день вспоминаются отцы, принявшие участие во Втором Никейском соборе (VII Вселенском). Как известно, данный собор был созван против ереси иконоборчества и установил каноничность почитания изображений святых. Это событие напоминает нам о том, что иконы и мощи – свидетельства о возможностях преображения человека во время земной жизни ради наследования Царства Небесного. Мы вдохновляемся примером святых подвижников и славим через них Единого Бога.

По завершении богослужения епископ Серафим обратился к молящимся с такими словами:

– Сегодня праздник знаменитого монастыря Калужской области, который особенно прославился в 19 веке своими старцами, – в Оптиной пустыне.

Сначала, в 1988 году, на Поместном соборе Русской Православной Церкви к лику святых был причислен преподобный Амвросий, а затем, в 2000 году, были канонизированы все четырнадцать старцев. Один из самых известных, преподобный Амвросий, память которого отдельно отмечалась вчера, производил очень большое впечатление на людей. Приходил к нему и Лев Николаевич Толстой, который отличался странным отношением к Церкви. Тем не менее, он побывал у старца Амвросия и написал после этой встречи: «Я почувствовал рядом с ним близость Бога». Также Фёдор Михайлович Достоевский посещал святого. В его романе «Братья Карамазовы» старец Зосима написан именно с преподобного Амвросия. Преподобный имел дар утешения. После смерти сына Федор Михайлович был совершенно безутешен, страдал. И, как написала его жена, только после посещения писателем отца Амвросия, он стал просветлённым, спокойным и утешенным. Эти отцы были настоящими пастырями, которые из опыта Церкви, из священного Писания и своего духовного опыта по благодати Божией помогали людям. Пусть и сегодня преподобные Оптинские старцы будут нашими утешителями и молитвенниками. Аминь.