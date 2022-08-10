В чем польза бессолевой диеты

Человеческий организм содержит 250 г хлорида натрия. Соль входит в состав межклеточной жидкости, лимфы, клеток мягкой и костной тканей.

Для поддержания водно-солевого баланса взрослому организму достаточно 5-7 г соли в сутки (летом это 10-15 г).

Для детей суточная норма соли будет другой:

1-3 года — 2 г.

4-6 лет — 3 г.

7-10 лет — 5 г.

11 лет и старше — 6 г.

Современный взрослый человек употребляет значительно больше соли в день, чем требуется организму (иногда суточная порция вырастает до 30-40 г). Излишки соли задерживают и накапливают воду в тканях, что приводит к отеку, повышению артериального давления и избыточной массы тела.

Главная цель бессолевой диеты – восстановить водно-солевой баланс в организме.

Такую диету назначают при:

Ожирении.

Заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Болезнях почек.

Гипертонии.

Склонности к отекам.

Суть и принципы бессолевой диеты

Соленая пища в нормальном (а не чрезмерном!) количестве лучше усваивается, так как соль способствует выработке желудочного сока.

А вот избыток соли повышает вязкость крови, провоцирует изжогу, появление камней, нагружает почки, отрицательно влияет на работу печени, и даже может спровоцировать сердечный приступ.

Временный отказ от употребления соли принесет вашему организму заметную пользу – бессолевая диета призвана нормализовать работу сердечно-сосудистой системы, а также наладить работу почек и предотвратить появление мочекаменной болезни.

Базовые принципы бессолевой диеты можно вместить в несколько пунктов:

Еду необходимо готовить и подавать без соли.

Важно соблюдать дробное питание – принимать пищу небольшими порциями 4-6 раз в день.

Все блюда необходимо готовить на пару, тушить или запекать – по условиям бессолевой диеты жареное, как и соленое, запрещено.

Масло в блюда следует добавлять под конец приготовления (и только при необходимости, а не по привычке).

Разрешенные продукты

В плане ограничения по продуктам этот вид диеты не слишком жесткий.

Придерживаясь бессолевой диеты, вы можете смело употреблять:

Молочные и кисломолочные продукты (молоко, йогурт, кефир, обезжиренный творог и так далее, за исключением соленого масла).

Ягоды, фрукты и овощи без ограничений (свежие или замороженные).

Любые фруктовые соки, а также овощные соки без соли.

Хлеб и хлебобулочные изделия (ограничение – до 200 г в день). Можно употреблять хлеб без добавления соли, вафли, сухари, галетное печенье.

Каши без соли (овсяная, гречневая, кукурузная, ячневая и другие).

Бобовые (фасоль).

Супы (на овощном или рыбном бульоне).

Яйца (1 куриное яйцо в день).

Мясо и рыбу (постную говядину, нежирные сорта рыбы, мясо птицы без кожицы).

Сухофрукты (курага, изюм, чернослив).

Специи (только в сухом виде). Кроме этого можно употреблять лимонный сок, чеснок, уксус.

Орехи.

Некрепкий зеленый чай.

Кофе.

Запрещенные продукты

Для каждой диеты существует целый ряд продуктов, не рекомендуемых к употреблению.

В период бессолевой диеты строго запрещены:

Мясные бульоны.

Жареные и жирные блюда.

Копченое, соленое и вяленое мясо и рыба.

Мясные полуфабрикаты.

Еда быстрого приготовления.

Покупные соусы, маринады, майонез.

Соленые мучные изделия.

Консервированные овощи и фрукты.

Продукты с высоким содержанием сахара (варенье, арбуз, бананы, виноград, кондитерские изделия).

Алкоголь.

Для достижения заданной цели диетологи и врачи рекомендуют придерживаться бессолевой диеты 14 дней.

При составлении индивидуального меню следует пользоваться списками разрешенных и нежелательных продуктов, а также учитывать возможную непереносимость отдельных продуктов.

По материалам stiralkovich.ru.