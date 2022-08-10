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Здоровье

В чем польза бессолевой диеты

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В чем польза бессолевой диеты

Человеческий организм содержит 250 г хлорида натрия. Соль входит в состав межклеточной жидкости, лимфы, клеток мягкой и костной тканей.

Для поддержания водно-солевого баланса взрослому организму достаточно 5-7 г соли в сутки (летом это 10-15 г).

Для детей суточная норма соли будет другой:

  • 1-3 года — 2 г.
  • 4-6 лет — 3 г.
  • 7-10 лет — 5 г.
  • 11 лет и старше — 6 г.

Современный взрослый человек употребляет значительно больше соли в день, чем требуется организму (иногда суточная порция вырастает до 30-40 г). Излишки соли задерживают и накапливают воду в тканях, что приводит к отеку, повышению артериального давления и избыточной массы тела.

Главная цель бессолевой диеты – восстановить водно-солевой баланс в организме.

Такую диету назначают при:

  • Ожирении.
  • Заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
  • Болезнях почек.
  • Гипертонии.
  • Склонности к отекам.

Суть и принципы бессолевой диеты

Соленая пища в нормальном (а не чрезмерном!) количестве лучше усваивается, так как соль способствует выработке желудочного сока.

А вот избыток соли повышает вязкость крови, провоцирует изжогу, появление камней, нагружает почки, отрицательно влияет на работу печени, и даже может спровоцировать сердечный приступ.

Временный отказ от употребления соли принесет вашему организму заметную пользу – бессолевая диета призвана нормализовать работу сердечно-сосудистой системы, а также наладить работу почек и предотвратить появление мочекаменной болезни.

Базовые принципы бессолевой диеты можно вместить в несколько пунктов:

  • Еду необходимо готовить и подавать без соли.
  • Важно соблюдать дробное питание – принимать пищу небольшими порциями 4-6 раз в день.
  • Все блюда необходимо готовить на пару, тушить или запекать – по условиям бессолевой диеты жареное, как и соленое, запрещено.
  • Масло в блюда следует добавлять под конец приготовления (и только при необходимости, а не по привычке).

Разрешенные продукты

В плане ограничения по продуктам этот вид диеты не слишком жесткий.

Придерживаясь бессолевой диеты, вы можете смело употреблять:

  • Молочные и кисломолочные продукты (молоко, йогурт, кефир, обезжиренный творог и так далее, за исключением соленого масла).
  • Ягоды, фрукты и овощи без ограничений (свежие или замороженные).
  • Любые фруктовые соки, а также овощные соки без соли.
  • Хлеб и хлебобулочные изделия (ограничение – до 200 г в день). Можно употреблять хлеб без добавления соли, вафли, сухари, галетное печенье.
  • Каши без соли (овсяная, гречневая, кукурузная, ячневая и другие).
  • Бобовые (фасоль).
  • Супы (на овощном или рыбном бульоне).
  • Яйца (1 куриное яйцо в день).
  • Мясо и рыбу (постную говядину, нежирные сорта рыбы, мясо птицы без кожицы).
  • Сухофрукты (курага, изюм, чернослив).
  • Специи (только в сухом виде). Кроме этого можно употреблять лимонный сок, чеснок, уксус.
  • Орехи.
  • Некрепкий зеленый чай.
  • Кофе.

Запрещенные продукты

Для каждой диеты существует целый ряд продуктов, не рекомендуемых к употреблению.

В период бессолевой диеты строго запрещены:

  • Мясные бульоны.
  • Жареные и жирные блюда.
  • Копченое, соленое и вяленое мясо и рыба.
  • Мясные полуфабрикаты.
  • Еда быстрого приготовления.
  • Покупные соусы, маринады, майонез.
  • Соленые мучные изделия.
  • Консервированные овощи и фрукты.
  • Продукты с высоким содержанием сахара (варенье, арбуз, бананы, виноград, кондитерские изделия).
  • Алкоголь.

Для достижения заданной цели диетологи и врачи рекомендуют придерживаться бессолевой диеты 14 дней.

При составлении индивидуального меню следует пользоваться списками разрешенных и нежелательных продуктов, а также учитывать возможную непереносимость отдельных продуктов.

По материалам stiralkovich.ru.

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