В чем польза бессолевой диеты

Человеческий организм содержит 250 г хлорида натрия. Соль входит в состав межклеточной жидкости, лимфы, клеток мягкой и костной тканей.
Для поддержания водно-солевого баланса взрослому организму достаточно 5-7 г соли в сутки (летом это 10-15 г).
Для детей суточная норма соли будет другой:
- 1-3 года — 2 г.
- 4-6 лет — 3 г.
- 7-10 лет — 5 г.
- 11 лет и старше — 6 г.
Современный взрослый человек употребляет значительно больше соли в день, чем требуется организму (иногда суточная порция вырастает до 30-40 г). Излишки соли задерживают и накапливают воду в тканях, что приводит к отеку, повышению артериального давления и избыточной массы тела.
Главная цель бессолевой диеты – восстановить водно-солевой баланс в организме.
Такую диету назначают при:
- Ожирении.
- Заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
- Болезнях почек.
- Гипертонии.
- Склонности к отекам.
Суть и принципы бессолевой диеты
Соленая пища в нормальном (а не чрезмерном!) количестве лучше усваивается, так как соль способствует выработке желудочного сока.
А вот избыток соли повышает вязкость крови, провоцирует изжогу, появление камней, нагружает почки, отрицательно влияет на работу печени, и даже может спровоцировать сердечный приступ.
Временный отказ от употребления соли принесет вашему организму заметную пользу – бессолевая диета призвана нормализовать работу сердечно-сосудистой системы, а также наладить работу почек и предотвратить появление мочекаменной болезни.
Базовые принципы бессолевой диеты можно вместить в несколько пунктов:
- Еду необходимо готовить и подавать без соли.
- Важно соблюдать дробное питание – принимать пищу небольшими порциями 4-6 раз в день.
- Все блюда необходимо готовить на пару, тушить или запекать – по условиям бессолевой диеты жареное, как и соленое, запрещено.
- Масло в блюда следует добавлять под конец приготовления (и только при необходимости, а не по привычке).
Разрешенные продукты
В плане ограничения по продуктам этот вид диеты не слишком жесткий.
Придерживаясь бессолевой диеты, вы можете смело употреблять:
- Молочные и кисломолочные продукты (молоко, йогурт, кефир, обезжиренный творог и так далее, за исключением соленого масла).
- Ягоды, фрукты и овощи без ограничений (свежие или замороженные).
- Любые фруктовые соки, а также овощные соки без соли.
- Хлеб и хлебобулочные изделия (ограничение – до 200 г в день). Можно употреблять хлеб без добавления соли, вафли, сухари, галетное печенье.
- Каши без соли (овсяная, гречневая, кукурузная, ячневая и другие).
- Бобовые (фасоль).
- Супы (на овощном или рыбном бульоне).
- Яйца (1 куриное яйцо в день).
- Мясо и рыбу (постную говядину, нежирные сорта рыбы, мясо птицы без кожицы).
- Сухофрукты (курага, изюм, чернослив).
- Специи (только в сухом виде). Кроме этого можно употреблять лимонный сок, чеснок, уксус.
- Орехи.
- Некрепкий зеленый чай.
- Кофе.
Запрещенные продукты
Для каждой диеты существует целый ряд продуктов, не рекомендуемых к употреблению.
В период бессолевой диеты строго запрещены:
- Мясные бульоны.
- Жареные и жирные блюда.
- Копченое, соленое и вяленое мясо и рыба.
- Мясные полуфабрикаты.
- Еда быстрого приготовления.
- Покупные соусы, маринады, майонез.
- Соленые мучные изделия.
- Консервированные овощи и фрукты.
- Продукты с высоким содержанием сахара (варенье, арбуз, бананы, виноград, кондитерские изделия).
- Алкоголь.
Для достижения заданной цели диетологи и врачи рекомендуют придерживаться бессолевой диеты 14 дней.
При составлении индивидуального меню следует пользоваться списками разрешенных и нежелательных продуктов, а также учитывать возможную непереносимость отдельных продуктов.
По материалам stiralkovich.ru.