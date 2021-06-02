В Центре досуга и творчества прошел отчетный концерт «Пусть всегда звучит песня»

На базе учреждения образования филиала «БГТУ» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж» состоялся отчётный концерт «Пусть всегда звучит песня» детской вокальной студии «ДО-МИ-СОЛЬКИ», под руководством Стариковой Анастасии Андреевны УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска».

На протяжении года ребята старались раскрыть свои таланты, чтоб на отчётном концерте зрители насладились не только любимыми песнями, но и открыли что-то новое для себя. В программе прозвучали сольные, дуэтные и совместные номера в исполнении младшего, среднего и старшего составов коллектива.

Самые юные воспитанники вокальной студии «ДО-МИ-СОЛЬКИ» очаровали и покорили сердца зрителей новыми песнями, талантом исполнения и детской непосредственностью. Старшие ребята показали достигнутые за учебный год результаты своей работы. Не менее значимым концерт стал для родителей, так как многие смогли увидеть своих детей на сцене уверенными и смелыми.

Директор нашего Центра Ирина Александровна Роскач поблагодарила участников концерта за подаренные эмоции, вручила родителям благодарности, а юным певцам сладкие призы от ОАО «Красный пищевик» для чаепития.

Методисты УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» Евгения Мартынова и Ирина Соколовская.