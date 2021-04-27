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Спорт

В бобруйском спорткомплексе “Спартак” проходит открытое первенство БФСО “Динамо” по самбо

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В бобруйском спорткомплексе “Спартак” проходит открытое первенство БФСО “Динамо” по самбо

В соревнованиях принимают участие более 150 юных спортсменов (юноши и девушки), представляющие 14 команд со всей Беларуси.

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