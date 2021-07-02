В Бобруйском роддоме прошла акция «Подари новорожденному вышиванку»

В пятницу, 2 июля, в Бобруйском родильном доме прошла акция «Подари новорожденному вышиванку». Первый секретарь Бобруйского городского комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Анна Дивина и председатель Ленинской районной организации РОО «Белая Русь» Ирина Русакович вручили подарки для детей матерям.