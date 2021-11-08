В Бобруйской епархии состоялись футбольные соревнования

На базе Центра поддержки семьи и материнства «Покрова» прошёл традиционный турнир Бобруйской епархии по футболу «Дружба 2021».

В первый игровой день за кубок победителя соревновались младшие команды: «Иверон» Иверского храма, «Тамара» Свято-Духова храма и «Покрова» Центра поддержки семьи и материнства. Лучшими в этот раз стала команда «Покрова». Второе место заняли маленькие футболисты из Свято-Духова храма, а третье – из Иверского.

Во второй игровой день на поле выходили взрослые команды: «Ихтис» (храма в честь иконы Божией Матери «Целительница»), «Иверон», «Тамара», а также команда священников и мирян Бобруйской епархии «Братья». Борьба выдалась нешуточная. По итогам матчей лучшими стали ребята из команды «Ихтис».

Организаторы благодарят ответственного за физическую подготовку в Бобруйской епархии Валерия Алексеева, всех участников и болельщиков.