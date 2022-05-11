В Бобруйской больнице им. В.О. Морзона установят кислородный газификатор

Шесть медицинских кислородных газификаторов установят до конца года в учреждениях здравоохранения Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Александр Старовойтов.

"На сегодняшний день в регионе модернизируется система газоснабжения, что стало очередным шагом в развитии наших учреждений здравоохранения, - отметил Александр Старовойтов. - Свою актуальность и своевременность это показало в период пандемии коронавирусной инфекции. Поэтому сейчас мы меняем рампы с баллонными кислородами на газификаторы. Так, в прошлом году в регионе появилось 4 таких установки, в этом планируется смонтировать еще 6".

В Белыничской и Чаусской центральных районных больницах оборудование начало работать с апреля: на данном этапе выполняется разводка системы газоснабжения по корпусам. В Костюковичской ЦРБ разводка уже завершена, сейчас бетонируется площадка вокруг газификатора. Окончить работы планируется к концу мая, в этот же период объект будет введен в эксплуатацию. Оставшиеся установки будут запущены в медучреждениях до конца года. Они появятся в Шкловской центральной районной больнице, Бобруйской городской больнице скорой медицинской помощи имени В.О. Морзона и Могилевском областном госпитале инвалидов Отечественной войны.

На закупку пяти газификаторов средства выделены из областного бюджета, для Костюковичской больницы установка приобретается за счет спонсорской помощи Белорусской цементной компании. В зависимости от мощности и технических характеристик стоимость оборудования варьируется от Br120 тыс. до Br530 тыс.

По словам Александра Старовойтова, закупке и обновлению медицинского оборудования в регионе уделяется повышенное внимание: от этого зависит здоровье людей, качественная диагностика и лечение пациентов. Так, в этом году в учреждениях здравоохранения области предполагается замена как минимум четырех рентген-аппаратов, планируется ввод в эксплуатацию нового радиологического корпуса в Могилевском областном онкологическом диспансере, куда поступят 3 линейных ускорителя для лечения злокачественных опухолей общей стоимостью свыше Br22 млн.

Кроме того, на базе Могилевской больницы №1 завершится строительство инфекционного корпуса. Стационар также будет оснащен всем необходимым - от компьютерного томографа до аппарата МРТ. В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию после реконструкции здание бывшей Могилевской поликлиники №3 под детскую поликлинику №1.

"Широкие медицинские возможности после новоселья здесь обеспечит цифровой рентген-аппарат, 2 УЗИ-аппарата высокого класса, биохимический и гематологический анализаторы, физиооборудование, а также оборудование для реабилитации детей после переломов, разработки суставов верхних и нижних конечностей, - уточнил Александр Старовойтов. - Помимо этого, в поликлинике появятся 2 современные установки - рабочие места офтальмолога и отоларинголога. На сегодня среди амбулаторно-поликлинических организаций такое оборудование есть только в новой поликлинике №3 в Казимировке областного центра".