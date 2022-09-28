Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

В дома Бобруйска придет тепло

67 0

В дома Бобруйска придет тепло

С 28 сентября 2022 года в Бобруйске будет включено отопление в жилищном фонде, общежитиях, учреждениях образования, учреждениях клубного типа, общегородских банях, театре.

Соответствующее распоряжение, исходя из сложившихся погодных условий и перспективного прогноза, подписано председателем Бобруйского горисполкома.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »