В дома Бобруйска придет тепло
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С 28 сентября 2022 года в Бобруйске будет включено отопление в жилищном фонде, общежитиях, учреждениях образования, учреждениях клубного типа, общегородских банях, театре.
Соответствующее распоряжение, исходя из сложившихся погодных условий и перспективного прогноза, подписано председателем Бобруйского горисполкома.
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