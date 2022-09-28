В дома Бобруйска придет тепло

С 28 сентября 2022 года в Бобруйске будет включено отопление в жилищном фонде, общежитиях, учреждениях образования, учреждениях клубного типа, общегородских банях, театре.

Соответствующее распоряжение, исходя из сложившихся погодных условий и перспективного прогноза, подписано председателем Бобруйского горисполкома.