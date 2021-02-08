В Бобруйске задержан серийный «домушник»

Днем 29 января в городское УВД позвонил местный житель: во время его отсутствия кто-то разбил окно в доме и украл две золотые цепочки, кольцо, коньяк и парфюмерию. Всего на сумму более 1,8 тыс. рублей.

В начале февраля работа сыщиков увенчалась успехом, и подозреваемого задержали. Им оказался 40-летний местный житель, неоднократно судимый за имущественные преступления.

Установлена причастность мужчины к четырем хищениям, общий ущерб от которых составил более 3 тыс. рублей. Горожанин выбирал дома, в которых отсутствовали хозяева, разбивал стеклопакеты или подбирал ключи от входной двери и проникал внутрь.

Не оставляя следов, он выносил ювелирные украшения, спиртные напитки, деньги и другое имущество. Ценные вещи сдавал в ломбарды. Часть имущества оперативниками изъято.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовные дела за кражи. Оперативники продолжают проверять подозреваемого на причастность к иным преступлениям.