В Бобруйске велосипедного вора нашли по следу пальца руки

В Бобруйске судебные эксперты помогли раскрыть кражу велосипеда по горячим следам.

Полагая, что тросовый велозамок является надежной защитой, жительница Бобруйска оставляла свой велосипед в подъезде многоквартирного дома либо возле него. Однако однажды утром женщина обнаружила пропажу, о чем сообщила в отдел милиции Ленинского района г. Бобруйска УВД Бобруйского горисполкома.

Прибывшей следственно-оперативной группе бобруйчанка пояснила, что оставила велосипед на ночь на улице возле подъезда, обмотав трос вокруг металлической трубы, идущей по фасаду дома. Утром же вместо велосипеда она нашла неподалеку только фрагмент своего троса.

Специалист Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз в ходе осмотра места происшествия выявил на трубе, у которой стоял велосипед, след пальца руки. При проверке по базе «АДИС» УГКСЭ по Могилевской области судебными экспертами установлено, что изъятый след пальца оставлен местным жителем, 1962 года рождения. Результаты проверки направили правоохранителям, которые задержали мужчину, а также изъяли у него похищенный велосипед.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело.

Судебные эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области напоминают гражданам о необходимости предпринимать меры для сохранности личного имущества. Зачастую кражи являются следствием беспечности людей. Соблюдение следующих правил позволит избежать хищений: