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В Бобруйске в рамках ХIХ республиканской спартакиады учащихся по техническим видам спорта “ТехноСпорт” проходят соревнования по автомодельному спорту

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В Бобруйске в рамках ХIХ республиканской спартакиады учащихся по техническим видам спорта “ТехноСпорт” проходят соревнования по автомодельному спорту

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