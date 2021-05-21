В Бобруйске в рамках ХIХ республиканской спартакиады учащихся по техническим видам спорта “ТехноСпорт” проходят соревнования по автомодельному спорту
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