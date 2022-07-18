В Бобруйске трое самозанятых парикмахеров не платили единый налог

Инспекцией МНС по Бобруйску в конце июня проведены тематические оперативные проверки, направленные на выявление физических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию парикмахерских услуг без уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее – единый налог).

В результате данных проверок, проведенных с использованием метода контрольного оформления заказов на оказание услуг, установлено 3 физических лица, осуществлявших оказание парикмахерских услуг на территории города без уплаты единого налога за июнь 2022 года.

В отношении физических лиц составлены акты проверок и вынесены информационные уведомления – разъяснения о мерах ответственности за осуществление деятельности с нарушением законодательства.

Также им был предъявлен к уплате единый налог в общей сумме 423 рубля, который полностью поступил в бюджет.

К слову, чтобы приступить к деятельности в качестве самозанятого, нужно не позднее дня, предшествующего дню начала осуществления в календарном месяце такой деятельности: подать в налоговый орган уведомление (по установленной форме) и уплатить единый налог (рассчитывается налоговым органом).