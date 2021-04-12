В Бобруйске состоялся финал республиканских соревнований Юношеской лиги бокса
185 0
+3
Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: фото автора
В пятницу, 9 апреля, на базе УО «Бобруйское государственное училище олимпийского резерва» состоялся финал республиканских соревнований Юношеской лиги бокса. Участие в нем приняли ребята 2007-2008 годов рождения из разных городов Беларуси.
Подробности и результаты соревнований читайте в ближайшем номере газеты «Бабруйскае жыццё».
Виктор ЧАБАН. Фото автора.
+3
Читайте
также
также
-
В Бобруйске состоялся финал республиканских соревнований Юношеской лиги бокса
-
«Память сердца». В Бобруйске прошла экскурсия, посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей
-
В Бобруйске прошел митинг, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей
-
В Бобруйске прошел городской субботник
-
Восемь-ноль. С таким счетом основной состав ФК “Белшина” разгромил в товарищеском матче “Белшину-2”
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости