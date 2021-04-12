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В Бобруйске состоялся финал республиканских соревнований Юношеской лиги бокса

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В Бобруйске состоялся финал республиканских соревнований Юношеской лиги бокса

В пятницу, 9 апреля, на базе УО «Бобруйское государственное училище олимпийского резерва» состоялся финал республиканских соревнований Юношеской лиги бокса. Участие в нем приняли  ребята 2007-2008 годов рождения из разных городов Беларуси.

Подробности и результаты соревнований читайте в ближайшем номере газеты «Бабруйскае жыццё».

Виктор ЧАБАН. Фото автора.

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