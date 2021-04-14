В Бобруйске состоялось открытие сезона спортивного ориентирования

Первый старт открытого первенства ГУО «Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи г. Бобруйска» по спортивному ориентированию прошёл на полигоне «Киселевичи» 10 апреля.

Спортивное ориентирование – это вид спорта, в котором участники при помощи спортивной карты и компаса должны пройти неизвестную им трассу через контрольные пункты, расположенные на местности. Первые соревнования по спортивному ориентированию стали проводиться в конце XIX в. между странами Швеция, Норвегия, Великобритания. Сегодня проходят Чемпионаты Мира и Европы, и не за горами, когда спортивное ориентирование будет Олимпийским видом спорта.

99 участников, 14 судий, 10 представителей команд, гости и коллеги из г. Глуска, спортсмены города, родители и маленькие болельщики собрались, чтобы прикоснуться к мечте о больших стартах. Проведённое соревнование не оставило равнодушными ни детей ни взрослых - в предстартовом коридоре можно было видеть участников разного возраста, статуса и спортивного опыта. Так на одной минуте стартовали дети и их родители, ученики и их учителя, новички и кандидаты в мастера спорта.

В проведенное первенство были внесены организаторами некоторые дополнения - группа OPEN, позволившая новичкам и, боящимся заблудиться «стать на тропу ориентировщика». В этой группе 17 участников самостоятельно или с помощью педагога, родителя, товарища и др. проходили несложную дистанцию, начиная от заполнения личной карточки, заканчивая финишной прямой.

Более опытные ориентировщики сражались за призовые места.