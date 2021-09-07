Во вторник, 7 сентября, в Бобруйске состоялась торжественная церемония открытия Чемпионата Республики Беларусь по боксу, участие в котором принимают лучшие боксеры страны. Спортивные состязания проходят в городе с 6 по 11 сентября.

На торжественной церемонии открытия присутствовали почетные гости:

Александр Александрович Ермашевич, государственный тренер по боксу,

Сергей Леонидович Асанов, главный тренер национальной команды Беларуси по боксу,

Алексей Анатольевич Воронков, начальник отдела спорта и туризма Бобруйского горисполкома,

Павел Дмитриевич Бельский, директор УО «Бобруйское государственное училище олимпийского резерва»,

Евгений Всеволодович Манкевич, директор УО «Бобруйская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»,

Кирилл Александрович Терентьев, директор УО «Детско-юношеская спортивная школа №4 г. Бобруйска»,

Сергей Геннадьевич Болбас, главный судья соревнований, старший тренер по боксу г. Бобруйска.

С приветственным словом и напутственной речью выступил Алексей Воронков, начальник отдела спорта и туризма Бобруйского горисполкома:

— Я рад приветствовать вас всех на нашей гостеприимной бобруйской земле. Позвольте мне от лица Бобруйского городского исполнительного комитета поздравить вас всех с открытием Чемпионата Республики Беларусь по боксу. От себя я хочу пожелать вам, конечно же, успешного выступления и побед, достойных вашего спортивного мастерства. Пусть победит сильнейший! Спасибо.

Организаторы соревнований в Бобруйске отметили, что с 4 по 11 сентября в Казани проходят Игры стран СНГ, куда отправились более 220 белорусских спортсменов.

Информация! Участники соревнований в возрасте от 14 до 23 лет выступают в бадминтоне, баскетболе 3х3, боксе, дзюдо, карате, настольном теннисе, пулевой стрельбе, самбо, спортивной борьбе, таиландском боксе и танцевальном спорте.

Награды завоевываются и бобруйчанами, — отметил Сергей Геннадьевич. Так, воспитанник Бобруйской СДЮШОР Владислав Кузнецов стал серебряным призером I Игр стран СНГ по боксу.

Под руководством тренеров Вадима и Сергея Болбаса он одержал победы в предварительных боях над бойцами из Азербайджана и Молдовы, но в финале уступил боксеру из Казахстана.

Эта серебряная медаль – почетное достижение в истории города Бобруйска. По этому поводу с поздравительной речью выступил главный судья соревнований Сергей Болбас, он также вручил денежную премию от главной судейской коллегии и организационного комитета Чемпионата Республики Беларусь по боксу.

В завершение торжественной церемонии открытия на площадке соревнований выступил Заслуженный Любительский коллектив Республики Беларусь Образцовая Эстрадная студия «Росы».

На Чемпионат Республики Беларусь по боксу ожидается приезд более 100 участников из Минской, Могилевской, Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской областей. Финальные поединки состоятся 11 сентября, начало в 11.00.

Информация! Бобруйчан и гостей города приглашают посетить бои, которые проходят в рамках Чемпионата ежедневно по адресу: ул. Ульяновская, 35/31 в спортивном зале. Организаторы убедительно просят соблюдать масочный режим.