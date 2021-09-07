ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бобруйске проходит Чемпионат Республики Беларусь по боксу

Во вторник, 7 сентября, в Бобруйске состоялась торжественная церемония открытия Чемпионата Республики Беларусь по боксу, участие в котором принимают лучшие боксеры страны. Спортивные состязания проходят в городе с 6 по 11 сентября.

На Чемпионат Республики Беларусь по боксу ожидается приезд более 100 участников из Минской, Могилевской, Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской областей. Финальные поединки состоятся 11 сентября, начало в 11.00.

Информация! Бобруйчан и гостей города приглашают посетить бои, которые проходят в рамках Чемпионата ежедневно по адресу: ул. Ульяновская, 35/31 в спортивном зале. Организаторы убедительно просят соблюдать масочный режим.