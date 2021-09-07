В Бобруйске стартовал Чемпионат Республики Беларусь по боксу

С 6 по 11 сентября 2021 года в Бобруйске (ул. Ульяновская 35/31, спортивный зал) пройдет Чемпионат Республики Беларусь по боксу, в котором примут участие лучшие боксеры страны.

Ожидается приезд более 100 участников спортивного мероприятия из Минской, Могилевской, Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской областей. Финальные поединки состоятся 11 сентября, начало в 11.00.

Бобруйчан и гостей города приглашают посетить бои.