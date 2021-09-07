В Бобруйске стартовал Чемпионат Республики Беларусь по боксу
bobruisk.by 20 0
С 6 по 11 сентября 2021 года в Бобруйске (ул. Ульяновская 35/31, спортивный зал) пройдет Чемпионат Республики Беларусь по боксу, в котором примут участие лучшие боксеры страны.
Ожидается приезд более 100 участников спортивного мероприятия из Минской, Могилевской, Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской областей. Финальные поединки состоятся 11 сентября, начало в 11.00.
Бобруйчан и гостей города приглашают посетить бои.
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