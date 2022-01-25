В Бобруйске сформированы комиссии по референдуму

На совместном заседании президиума Бобруйского городского Совета депутатов и Бобруйского горисполкома, состоявшемся 25 января, сформированы Первомайская и Ленинская районные в г. Бобруйске комиссии по референдуму.

– Всего в составы комиссий было выдвинуто 29 человек: 14 – в Ленинскую и 15 – в Первомайскую, – отметила начальник управления организационно-кадровой работы Бобруйского горисполкома Жанна Бобкова. – Все представленные документы по выдвижению были изучены на соответствие требованиям Избирательного кодекса. В ходе этой работы установлены факты нарушения действующего законодательства в части порядка выдвижения. Заявки, поданные с нарушениями, были отклонены.

Персональный состав комиссий определили путем открытого голосования. Кворум утвердил выдвинутые кандидатуры – всего 25 человек: 13 – в Ленинской и 12 – в Первомайской.

В состав комиссий войдут представители таких городских структур общественных объединений, как «Белая Русь», Белорусский республиканский союз молодежи, Белорусский союз женщин, Белорусское общественное объединение ветеранов, Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане, Белорусский фонд мира, профсоюзы. Политическую активность проявили Коммунистическая партия Беларуси и Республиканская партия труда и справедливости. Представлены также выдвиженцы от трудовых коллективов и граждане, вошедшие в комиссию путем подачи заявления.

Напомним, референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля.