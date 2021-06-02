В Бобруйске проведут работы по ремонтному профилированию проезжей части улиц с неусовершенствованным типом покрытия

Бобруйский городской исполнительный комитет информирует о проведении работ по ремонтному профилированию проезжей части улиц с неусовершенствованным типом покрытия со 02.06.2021 по 04.06.2021

02.06.2021 работы выполняются по объектам улично-дорожной сети:

пер.8 Марта

пер.1-ый Гоголя

ул.Заслонова

пер.Крестьянский

ул.Колхозная

ул.Полесская

пер.Кирпичный

ул.Набережный

пер.Набережный

03.06.2021 работы будут выполняться на объектах улично-дорожной сети:

ул.Строительная

ул.Кольцова

пер.Кольцова

ул.Труда

пер.Труда

ул.Курчатова

ул.Глубокая

пер.Глубокий

ул.Мозырьская

пер.2-й Мозырьский

ул.Прибыльского

ул.Молодежная

пер.1-й Промышленный

пер. 2-й Промышленный

ул.Керамичная

ул.Жлобинская

пер.Могилевский

ул.Панфилова

ул.Звезда

04.06.2021 работы будут выполняться на объектах улично-дорожной сети:

ул.В.Хоружей

пер.В.Хоружей

пер. 2-й В. Хоружей

ул.Загородная

пер.Загородный

пер 2-й Загородный

пер.Затонный

ул.Береговая

ул.Обводная

пер.Обводной

пер.Переездный (грунтовый участок)

пер. 2-й Переездный

пер. 3-й Переездный

ул.Свердлова