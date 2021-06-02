В Бобруйске проведут работы по ремонтному профилированию проезжей части улиц с неусовершенствованным типом покрытия
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Бобруйский городской исполнительный комитет информирует о проведении работ по ремонтному профилированию проезжей части улиц с неусовершенствованным типом покрытия со 02.06.2021 по 04.06.2021
02.06.2021 работы выполняются по объектам улично-дорожной сети:
пер.8 Марта
пер.1-ый Гоголя
ул.Заслонова
пер.Крестьянский
ул.Колхозная
ул.Полесская
пер.Кирпичный
ул.Набережный
пер.Набережный
03.06.2021 работы будут выполняться на объектах улично-дорожной сети:
ул.Строительная
ул.Кольцова
пер.Кольцова
ул.Труда
пер.Труда
ул.Курчатова
ул.Глубокая
пер.Глубокий
ул.Мозырьская
пер.2-й Мозырьский
ул.Прибыльского
ул.Молодежная
пер.1-й Промышленный
пер. 2-й Промышленный
ул.Керамичная
ул.Жлобинская
пер.Могилевский
ул.Панфилова
ул.Звезда
04.06.2021 работы будут выполняться на объектах улично-дорожной сети:
ул.В.Хоружей
пер.В.Хоружей
пер. 2-й В. Хоружей
ул.Загородная
пер.Загородный
пер 2-й Загородный
пер.Затонный
ул.Береговая
ул.Обводная
пер.Обводной
пер.Переездный (грунтовый участок)
пер. 2-й Переездный
пер. 3-й Переездный
ул.Свердлова