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В Бобруйске прошла спартакиада “Молодежь – за здоровый образ жизни!” среди предприятий и организаций Первомайского района

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В Бобруйске прошла спартакиада “Молодежь – за здоровый образ жизни!” среди предприятий и организаций Первомайского района

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