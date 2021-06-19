В Бобруйске прошла спартакиада “Молодежь – за здоровый образ жизни!” среди предприятий и организаций Первомайского района
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