В Бобруйске прошел весенний кросс
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В субботу, 10 апреля, в городском Парке культуры и отдыха прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу среди коллективов физической культуры, предприятий, учреждений и организаций в рамках программы городской круглогодичной Спартакиады.
Организатором мероприятия является Бобруйский городской физкультурно-спортивный клуб. Как сообщил нам представитель организации, результаты Спартакиады станут известны и сообщены позже.
Виктор ЧАБАН. Фото автора.
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