В Бобруйске прошел весенний кросс

В субботу, 10 апреля, в городском Парке культуры и отдыха прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу среди коллективов физической культуры, предприятий, учреждений и организаций в рамках программы городской круглогодичной Спартакиады.

Организатором мероприятия является Бобруйский городской физкультурно-спортивный клуб. Как сообщил нам представитель организации, результаты Спартакиады станут известны и сообщены позже.