В Бобруйске прошел отчетный музыкально-театрализованный концерт «Зямля, што дорыць нам натхненне»
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Фотографии: Виктор Чабан
Сегодня в Могилевском областном театре драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича прошел отчетный музыкально-театрализованный концерт «Зямля, што дорыць нам натхненне» детской школы искусств №1 Е. К. Тикоцкого.
Подробности читайте в ближайшем номере газеты «Бабруйскае жыццё».
Фото Виктора ЧАБАНА.
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