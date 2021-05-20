В Бобруйске прошел отчетный музыкально-театрализованный концерт «Зямля, што дорыць нам натхненне»

Сегодня в Могилевском областном театре драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича прошел отчетный музыкально-театрализованный концерт «Зямля, што дорыць нам натхненне» детской школы искусств №1 Е. К. Тикоцкого.

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