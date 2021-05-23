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В Бобруйске прошел юбилейный концерт Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового ансамбля танца «Кукушечка»

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В Бобруйске прошел юбилейный концерт Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового ансамбля танца «Кукушечка»

В субботу, 22 мая, во Дворце искусств города состоялся отчетный концерт Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового ансамбля танца «Кукушечка», приуроченный к 25-летию со дня основания коллектива.

Фото Виктора Чабана.

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