В Бобруйске прошел юбилейный концерт Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового ансамбля танца «Кукушечка»
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Фотографии: Виктор Чабан
В субботу, 22 мая, во Дворце искусств города состоялся отчетный концерт Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового ансамбля танца «Кукушечка», приуроченный к 25-летию со дня основания коллектива.
Фото Виктора Чабана.
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