0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Спорт

В Бобруйске прошел чемпионат по мини-футболу

59 0

В Бобруйске прошел чемпионат по мини-футболу
В Бобруйске прошел чемпионат городской организационной структуры  БФСО "Динамо" по мини-футболу, приуроченный 55-летию образования Бобруйского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь. О результатах - в ближайшем номере "БЖ".

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿