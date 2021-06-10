В Бобруйске прошел чемпионат по мини-футболу

В Бобруйске прошел чемпионат городской организационной структуры БФСО "Динамо" по мини-футболу, приуроченный 55-летию образования Бобруйского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь. О результатах - в ближайшем номере "БЖ".