В Бобруйске прошел чемпионат по мини-футболу
59 0
0
В Бобруйске прошел чемпионат городской организационной структуры БФСО "Динамо" по мини-футболу, приуроченный 55-летию образования Бобруйского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь. О результатах - в ближайшем номере "БЖ".
0
Читайте
также
также
-
В Бобруйске прошел чемпионат по мини-футболу
-
Футболисты «Белшины» провели тренировку для воспитанников детского дома
-
Бобруйский боксер Александр Радионов выступит на Олимпийских Играх в Токио (видео)
-
Сборную Беларуси по хоккею к олимпийской квалификации будет готовить Крэйг Вудкрофт
-
Впервые в Бобруйске, впервые в Беларуси
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости