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Спорт

В Бобруйске прошел чемпионат БФСО “Динамо” по волейболу.

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В Бобруйске прошел чемпионат БФСО “Динамо” по волейболу.

С 21 по 23 июля в Бобруйске прошел чемпионат городской организационной структуры БФСО "Динамо" по волейболу. Его итоги - в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця"

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