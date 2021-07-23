В Бобруйске прошел чемпионат БФСО “Динамо” по волейболу.
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С 21 по 23 июля в Бобруйске прошел чемпионат городской организационной структуры БФСО "Динамо" по волейболу. Его итоги - в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця"
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