В Бобруйске пройдет Открытый Кубок ОО «БСК» по фигурному катанию

1-2 августа турнир по спортивным танцам на льду. Спортсмены будут соревноваться В двух категориях : кандидаты в мастера спорта( юниоры) и мастера спорта (сеньоры). Всего в турнире примут участие спортсмены из 6 стран. Беларусь, Украина, Россия, Грузия, Эстония, Республика Кипр.

В одиночном катании ( женском и мужском ) и парном катании будут выступать около 50 спортсменов от 2 спортивного разряда ( самому младшему участнику 10 лет) до мастеров спорта. В этой части турнира будут представлены спортсмены из Беларуси. Представители Минска, Гомеля и Пружан. Соревнования по одиночному и парному катанию пройдут 7-8 августа.

Вход свободный.